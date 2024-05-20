橫眉冷看：小國家有大智慧

新加坡被譽為「小而美、富而強」的國度，該國地狹人稠，天然資源匱乏，兼且強敵環伺，在這樣的條件下，竟然能夠發展到今天，人均國民生產總值可以位列世界第5位，國際外交的影響力更是舉足輕重，就連美國前總統特朗普與北韓領導人金正恩的世紀會面，也選在獅城舉行。新加坡有如此成就，委實難能可貴，其中執政長達數十年的李氏王朝，功不可沒。

李光耀被新加坡人稱為「國父」，後來他的兒子李顯龍又獲選為總理，執政20年，近日交棒予黃循財，李氏王朝終於退下了第一線。新加坡成功的因素有很多，今天集中講我認為最重要的一點，就是他們歷任領導人都有眼光、有智慧，懂得在紛擾的國際局勢之中，找到恰到好處的平衡點。如今新加坡的國策旗幟鮮明，既不親中國，也不完全倒向美國，在世界兩強之間不偏不倚，因而就獲得最大利益，也最能贏取國際的尊重。

香港回歸之前，換作是李光耀當香港總督，中國、英國、香港三地的關係，肯定不會弄致如此糟糕。李光耀當年到訪香港，早已警告時任港督彭定康，勸他不要對北京採取對抗態度，因為港英政府根本沒有足夠實力，要是硬磕到底，只會焦頭爛額。彭定康不聽忠告，結果自然是一如李光耀所料。

假設時光倒流到兩、三年前，換作是李顯龍當烏克蘭總統，相信俄烏戰爭也不會爆發，烏國更不會變成人間煉獄。烏克蘭就算想向北約盟國靠攏，也得選擇時機，要是機緣未到，就只能在美西方國家與俄羅斯之間，施展政治平衡術。若然歷任的星洲領導人，也像現任烏克蘭總統澤連斯基般愚昧、躁進，恐怕即使有10個新加坡，也早給強鄰吞沒了。