坦言集：順勢者昌

俄羅斯總統普京訪華，鞏固了兩國的合作關係。或許未至相互作為人類命運共同體的水平，新時代全面戰略協作夥伴關係，卻是中國與大國之間最高層次的合作模式。中俄關係影響全球政局，中俄合作的緊密關係，勝過中國與小國的人類命運共同體的整合形式，後者是以中國為主體，中俄卻是平等，沒有主從差別。

中俄關係在中俄剛發表的聯合聲明裏，表明是優先合作夥伴，也超越冷戰時期的軍事政治同盟方式，不是因一時一事影響的權宜之策，因此不是單為聯合抗美而成，更符合兩國人民的根本利益，長期合作。中俄不結盟不是關係疏遠、臨時合夥，不會因美國霸權衰落而改變。

中俄在習近平與普京會面所表達的，是全面戰略夥伴，來自兩國長遠發展的根本要求。這樣的高度和公開宣示，於國際表現着兩國合作的決心與誠意。或許開始是因為美國對中俄的雙遏制所逼出來，惟一旦展開，兩國都認識到中俄合作的根本性、戰略性。聯合聲明裏更將中俄關係看作是國際戰略穩定、國際關係民主化，和多極政治的重要支柱和推動力。

中俄已不害怕美國與西方，敢於公開地批評、指摘美國的各種違反國際法的作為，並明確就有關於不同地區國際衝突與美國不合法行為，提出中俄兩國共同的針對性立場與主張，顯示出不單止在國際範圍內兩國緊密協作，更且兩國在國際範疇裏亦有共同的主張，並一致地把這樣共同的主張，落實在兩國相互協調的外交政策。這就變得是中俄兩國的公開外交政策宣言，可說是中法聯合聲明之後，中國更清楚明確地宣布中國的國際主張，和今後與俄羅斯共同致力於實現這樣的主張：反霸權、反新殖民主義（這應是俄羅斯特別加上），在二次大戰勝利的政治基礎上，推行國際事務的民主化、多極化。這間接地便是中俄兩國對國際發展的政治宣言，自蘇聯瓦解後首有對美國霸權的挑戰。

中俄聯合聲明強調新興市場與發展中國家的興起，反映在「全球南方」國家與地區新興大國地位與實力的不斷增加。中俄的合作不僅是與美西方爭雄，而是要求國際政治朝多極化發展。國際新的趨勢不可抵擋，中俄與新興大國站在大潮走向的方向，順流而下，對抗美國為既得利益者的逆潮頑抗。順勢者昌，逆勢者亡，強權不可能壓倒億萬人的努力。