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青衣屋邨伸狼爪 遊蕩男被捕

被捕男子（中）帶署扣查。 被捕男子（中）帶署扣查。
被捕男子（中）帶署扣查。
【本報訊】昨日青衣長宏邨多名街坊報案，指有一名男子在邨內包括超級市場範圍遊蕩，更尾隨女居民，而邨內一餐廳女侍應亦報案指被人非禮。
人員經深入調查後，快速鎖定一名懷疑涉案男子及部署拘捕行動。至昨日下午，人員在長宏邨內拘捕一名28歲本地男子，涉嫌「遊蕩」及「非禮」，他已被扣留調查。
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