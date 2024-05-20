值2億毒藏寄港貨櫃 廢鐵蒙混兩漢就逮

9箱以工字鐵燒焊 今年最大宗可卡因案 販毒集團利用物流途徑，將大批毒品混於廢鐵中，企圖瞞天過海經海路偷運抵港。執法部門上周五在粉嶺坪輋一個貨倉，突擊搜查兩個由南美洲蘇里南抵港的貨櫃，在9個由工字鐵燒焊而成的鐵箱內，檢獲225公斤、市值逾兩億元的懷疑可卡因，並拘捕兩名販毒集團男成員。這是今年搗破最大宗販運可卡因案件，兩名毒販已被控告販毒罪，案件今日在粉嶺裁判法院提堂。

南美運抵 存放貨倉 執法部門早前留意到，有販毒集團利用國際物流途徑，將大批可卡因運入香港。經調查及情報分析後，發現販毒集團在兩個約40噸重、報稱載有廢鐵的貨櫃混入大批毒品，從南美洲蘇里南運入香港，將有關貨櫃存放於粉嶺坪輋一個貨倉。執法人員於上周五下午突擊搜查該貨倉，在兩個目標貨櫃內的9個由工字鐵燒焊組成的鐵箱中，起出約225公斤懷疑可卡因，估計市值約2.04億元，數量為今年截至目前為止最龐大的販運可卡因案件。

人員當場拘捕兩名分別姓謝（22歲）及姓葉（29歲）本地男子，他們報稱無業及搬運工人，相信為販毒集團成員，當時操控兩名不知情工人協助拆櫃。謝及葉正被扣留調查，二人已被暫控合共一項販運危險藥物罪，案件將於今日上午在粉嶺裁判法院提堂。人員正調查涉案毒品在本地銷售、抑或等待買家轉售至其他地區。調查工作仍在進行中，不排除有更多人被捕。

生銹鋒利 隱藏度高 人員指出，涉事貨倉面積約一萬平方呎，廢鐵散落一地，其中一個貨櫃的廢鐵更尚未拆卸。該些廢鐵不僅非常重，更已經生銹，加上廢鐵又非常鋒利，人員處理時有一定風險和難度。販毒集團不惜利用大量廢鐵掩飾鐵箱以保存毒品，檢獲的懷疑可卡因磚，僅佔貨櫃總重量的0.5%。隱藏度非常高，人員需花費超過15小時拆箱檢查。