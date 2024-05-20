鎖匠揭發昏迷 女子送院不治

【本報訊】前日晚上10時許，一名男子與其姓黃（39歲）女友失去聯絡，於是召鎖匠前往女友位於旺角砵蘭街327號住所，當鎖匠開鎖後赫見女事主昏迷屋內，於是報案。黃女被送往廣華醫院治理，其後被證實死亡，其死因有待驗屍後確定。