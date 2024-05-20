迪士尼女職員 觸電麻痹送院

【本報訊】昨日上午11時許，香港迪士尼樂園度假區幻想道一名姓余（21歲）女職員，將嬰兒車外借給客人時，疑不慎誤觸枱上的光管而觸電，即時手部感覺麻痹，遂報案。救護員接報到場，將女事主送往北大嶼山醫院治理。執法人員將案列作工業意外處理，原因有待相關部門跟進。