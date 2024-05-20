掛假牌房車案 再多1漢落網

【本報訊】執法人員前日在荔枝角截獲一輛套假牌私家車，人員擎槍扑窗拘收數5黑漢。人員經調查後，昨日凌晨在長沙灣拘捕多一名姓羅（38歲）男子，涉嫌「藏有攻擊性武器及藏有工具可作非法用途」。事件中共6名男子被捕，他們已被扣留調查。

黑幫背景 至今6人被捕 案發在當日下午3時許，執法部門接報，指在九龍城牛津道及衡州道交界，發現有形迹可疑男子疑替一輛私家車套上假車牌，其後該男子駕駛車輛沿太子道西往荔枝角方向離去，報案人隨即跟蹤尾隨該輛私家車。人員接報到場，在荔枝角長義街及長荔街交界發現該輛私家車，遂上前截查。車上5名男子拒絕合作並企圖駕車逃去，人員向他們發出口頭警告不果，遂擎槍戒備及使用伸縮棍嘗試截停私家車，最後制服該5名男子。

人員在車內檢獲4把長約50厘米的亞加力膠尺、一支長約90厘米的鐵筆、一把𠝹刀及多對勞工手套。經初步調查後，以涉嫌「行使虛假文書」、「危險駕駛」、「藏有攻擊性武器」及「藏有工具可作非法用途」，拘捕姓張（24歲）司機、兩名姓陳（28及30歲）及兩名姓嚴（23及31歲）乘客。消息指，5名疑犯疑有黑幫背景，他們當時懷疑正前往收數。