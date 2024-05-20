元朗工業邨廠房洩化學氣體 異味攻入天水圍

單體苯乙稀易燃 1女童不適 元朗橫洲工業邨一化學品廠房，昨日凌晨其中一個存放大量單體苯乙烯的巨大儲存缸冒出白煙，難聞氣味隨風飄到附近民居，居民懷疑有化學品洩漏報案。消防趕抵經了解化學品特性後，即時向儲存缸射水降溫，幸未引發進一步嚴重事故。事件中，化學品廠房兩名職員自行疏散，沒有人受傷，但天水圍一名女童懷疑吸入異味感不適，經治理後毋須送院。

儲存缸冒煙 射水降溫 昨日凌晨零時許，元朗橫洲大井圍福順街一帶居民突然聞到異味，懷疑附近洩漏化學品，於是致電報案。消防接報後到場搜索異味源頭，由於異味飄散範圍廣泛，消防遂兵分多路擴大搜索範圍，終於在元朗工業邨宏樂街12號香港石油化學公司找到異味源頭。原來該面積200米乘300米的廠房，建有兩個高約10米、儲存了大量化學品單體苯乙烯的巨大儲存缸，其中一個儲存缸冒出白煙。消防在了解單體苯乙烯的特性後，隨即向儲存缸射水降溫，防止引發嚴重事故。

懷疑洩漏的單體苯乙烯，主要為製作塑膠的原料，如果接觸會刺激眼睛及皮膚。單體苯乙烯為非常易燃物品，消防在現場錄得的單體苯乙烯濃度屬於安全水平。不過，因異味隨風飄至天水圍，天晴邨及天華邨有多名市民報告事件，當中一名女童懷疑吸入異味感不適，幸好經治理後毋須送院。期間，消防處呼籲如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

84人員出動 肇因未明 事件中，消防處共出動84名消防及救護人員、24輛消防車、兩輛救護車、一條喉及兩隊煙帽隊，同時使用滅火機械人、無人機、機械狗協助。事故中，兩名職員自行疏散，無人受傷，肇事起因有待調查。另外，宏樂街來回方向介乎元朗污水處理廠與宏富街之間的一段全線一度封閉，期間港鐵巴士路線K68號須改道行駛。