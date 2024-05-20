醫健：醫患同行：大灣區醫療融合 摒除障礙助基層

世界家庭醫生組織（WONCA）於2010年宣布，將每年5月19日定為「世界家庭醫生日」，今年以「健康地球，健康人類」為主題，強調基層醫療保健在促進永續健康實踐方面可以發揮關鍵作用。家庭醫生在香港發展多年，其專業資格亦與外國睇齊，其作為帶領其他基層醫療的持份者，例如輔助醫療、護理保健及社區人士配合，一起認識並應對氣候變遷帶來的健康問題，必能發揮積極作用。

兩地管理思維需配合 政府近年推行的基層醫療藍圖，配合基層醫療署的成立，就是怎樣配合統籌各個基層醫療持份者，包括家庭醫生、社區藥劑師、物理治療師及康健中心等一起根據署方的基層醫療方向提供服務。其中慢性疾病共同治理計劃就是其中一個方向。面對今年世界家庭醫生組織的主題，基層醫療及家庭醫生所包括的涵蓋範圍必定更廣。

除了基層醫療發展，大灣區的醫療協同發展及融合亦是大方向。但後者較前者所出現的變數則較大，亦需要當局謹慎計劃及策略性調控。首先，兩地資格互認固然有助推動兩地融合及提升質素，但兩地政府的管理思維及方向亦需要有所配合及看齊。內地一向對行業有較嚴謹的監察及守則，業內持份者的競爭也較為規範。相比香港政府以往的管理思維，框架制度完善化以後一向對行業採取「行業自行監管」的形式，對私人醫療產業的管理就只有在牌照及醫委會的規管上，商業行為一般較為寬鬆。

在融合的過程中，兩地在醫療體制、行醫常規、醫療法規如廣告宣傳及責任保險上有着顯著不同，對產業發展來說，這既是製造機會，也是製造不對等的情況，在公平競爭的原則上，會否造成愈來愈多問題，亦是當局應該考慮的情況，兩地政府有沒有決心解決制度及監管上的分歧，也是融合路上的一個障礙。

建立考核培訓雙軌制 另外，由於兩地醫療文化和制度有差異，若醫療融合推動太快，兩地要面對管理風險會有所提升。長遠而言，需要建立一套包含兩地考核、培訓及醫療責任保險的雙軌制度，一來提升內地醫療質素，令大灣區醫療成為東南亞的著名產業品牌，同時亦減低香港整體公營服務的醫療成本，採購較低廉的醫學儀器及藥品，在醫護培訓上，醫學院應成為培訓大灣區醫療人才的機構，醫護人員以及大學研發人員在融合大前提有機會出現此消彼長。但市場擴大亦有機會令醫療私人市場尤其醫療集團更蓬勃。政府在大融合下亦可乘機減低公營服務的涵蓋及資源，精簡管理及服務人手，其效果可能比自願醫保的成效更大。

政府今年第3季起新增7間內地醫療機構可用長者醫療券，在港式醫療風向吹動下，亦有多家內地私營及公營醫院表明有興趣參加「藥械通」計劃，本港政府逐步將公營服務由內地持份者提供，對等候過長而成為話柄的香港公營服務可以大大改善，亦同時緩解醫療人才短缺的問題，公營醫護待遇改善亦有助挽留人才，同時解決醫管局山頭割據的情況，控制好政府醫療開支，一舉數得，但港府能否與大灣區其他城市作更有協調性的部署，則要看大灣區城市內各高幹們的遠見、領導和執行能力。病人及醫護權益協會召集人 龐朝輝

病人醫護權益協進會