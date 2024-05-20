醫健：藥到病除：耐藥性抗菌素

在治療不同傳染疾病時，醫護人員都會使用抗菌素。常見的抗菌素有抗生素、抗病毒藥和抗真菌藥。雖然藥物能夠殺死致病原或者使其不能繁殖，但它們亦可以把病原體演變為抗藥性，甚至對多種藥物產生抗藥性（超級細菌）。醫護人員在治療耐藥性細菌時，需要使用非一線藥物，而他們通常比較昂貴，副作用較多或者覆蓋細菌種類較大，因而增加治療風險、醫療成本及其他抗藥性細菌帶菌的機會。根據世界衞生組織的數據，2019年有超過12億人死於抗藥性細菌。而世界銀行則預計2050年抗菌素耐藥性會為全球帶來額外1兆的額外醫療支出。