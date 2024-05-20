醫健：藥到病除：耐藥性抗菌素
在治療不同傳染疾病時，醫護人員都會使用抗菌素。常見的抗菌素有抗生素、抗病毒藥和抗真菌藥。雖然藥物能夠殺死致病原或者使其不能繁殖，但它們亦可以把病原體演變為抗藥性，甚至對多種藥物產生抗藥性（超級細菌）。醫護人員在治療耐藥性細菌時，需要使用非一線藥物，而他們通常比較昂貴，副作用較多或者覆蓋細菌種類較大，因而增加治療風險、醫療成本及其他抗藥性細菌帶菌的機會。根據世界衞生組織的數據，2019年有超過12億人死於抗藥性細菌。而世界銀行則預計2050年抗菌素耐藥性會為全球帶來額外1兆的額外醫療支出。
除了醫護人員外，市民亦可以出一份力減少抗菌素耐藥性。病人不應向醫生要求處方抗生素，因為輕微感染或者病毒引致的疾病都未必需要使用抗生素。市民亦要知道抗生素不是消炎藥，即使症狀已經消失，病人應該按醫護人員指示服完整個抗菌素療程。
如在服用抗菌素時產生不適，應該諮詢醫生和藥劑師作相應處理，避免自行停服。這樣可以減少不必要的抗生素使用，和令未能完全消滅殆盡的病原體而產生抗藥性的機會。長期使用醫療設施，或者居住於院舍的人士需注意個人衞生：勤洗手，在生病時戴上口罩，避免共用個人物品，恒常清潔，以免耐藥性致病原接觸傳染。
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