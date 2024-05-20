兆基創意書院被駭 受影響人數恐逾千

【本報訊】香港兆基創意書院遭黑客攻擊，於5月13日發現學校的電腦伺服器被入侵，實際受影響人數或過千。該校副校長蔡芷筠昨日回覆傳媒查詢時表示，事發當日員工因未能使用打印機，資訊科技人員檢查後，發現伺服器被黑客鎖上加密，暫未見黑客留下勒索信息，但就發現黑客留下應用程式的下載連結。初步評估有600人受到影響，但實際人數有機會過千，主要涉及學生與家長電話和住址等個人資料，當中也有租場團體的資料；校方已提醒受影響人留意。

被問及為何事隔5天才公布，蔡芷筠表示因為書院需時整理狀況，需要找回備份資料，通知資料當事人，強調書院已即日報案和通知相關部門，亦即時關閉內聯網和無線網絡，教師要離線使用儲存在雲端的教材和資料，書院亦已設立臨時網絡，讓師生可以在限速下使用有線網絡。至於學校的資訊保安系統，為何未能攔截今次入侵，蔡芷筠指仍在調查中，學校已找網絡保安公司了解情況。

8TB資料被鎖 涉學生家長 該校是在5月18日於社交平台公布事件，指校方資訊科技人員於5月13日發現學校的電腦伺服器被黑客入侵，書院最近4年約8TB的資料被上鎖，當中包括2021年及之後畢業學生、在校學生及家長曾於書院登記的個人資料、教職員個人資料、租客個人或團體資料，以及科務及學務文件。事件已通報教育局、執法部門、私隱專員公署及香港電腦保安事故協調中心，並且通知家長和學生。