東呼即應：職場新人壓力爆煲 易感焦慮劈炮唔撈

世代觀念鴻溝大 東呼即應助拆解 有組織月初公布一項調查，發現近85%青年初入職場時感到壓力，逾80%青年更因工作壓力變得不願上班，促請當局及僱主多關注初入職場青年的精神支援。《東呼即應》請來人力資源顧問拆解目前職場的世代之爭，年輕僱員對職場的看法與以往不同，因此職場生態環境亦有改革的需要。

工聯會青年事務委員會上月向18至35歲青年收集共559份問卷，發現25歲或以下、擁有兩年或以下工作經驗的受訪者中，84.8%表示初入職場時感到有壓力。調查亦發現，在工作壓力下，分別有81.1%及78.9%受訪青年，感到異常疲倦和焦慮，近60%更萌生辭職念頭。

僱傭雙方要求趨懸殊 工聯青委主任林偉江表示，調查反映僱員可能覺得出勤或工作方面的要求高，但公司對於僱員遲到往往未有作出彈性或酌情考慮，因此覺得較困身及壓力大。他指出，部分僱主有時將以往工作慣性直接套用到現時的工作上，某程度上僱傭雙方溝通和理解不足，令效果不理想，甚至出現惡性循環，對於新入職場員工尤甚，「可能老闆覺得指示10件事 ，你（年輕僱員）10件事都做得不好，年輕人又覺得『我都不知道10件事的要求是怎樣』而沮喪」，令僱傭雙方落差愈來愈大，變相會增加工作壓力。

林偉江又表示，目前《僱員補償條例》對於精神病或因工作引致的精神病沒有保障，年輕人就算有困擾，也不大願意透露，多用冷處理的方式；加上現時公立醫院精神科輪候時間長，若條例中納入某些因工作情況引致的精神病，相關治療開支可報銷，可鼓勵僱員尋求私營醫生服務，盡快接受治療。

初入職場難免感到壓力，找到壓力源頭，才可對症下藥。人力資源顧問張慧敏認為，職場上往往用既有思維看待年輕人，對於一些固有的生態，例如只追究上班遲到，卻忽略不準時下班，覺得習以為常，或被「洗腦」覺得合理。

專家指職場生態需改革 她指出，年輕人成長環境與以往分別很大，對於這些情況心生不忿，形成世代之爭，但僱主仍堅持沿用同一方法聘請，工作條件及形式完全一樣，然後人才又不斷流失，反映歸根究柢職場需要改革。

另外，有心理學家提出，打工仔女乘車上班的該段通勤時間是「無角色時間」，是由家裏的角色過渡到公司角色之重要時刻，這段時間愈放鬆、愈平靜，接下來的工作表現便會愈好，並建議可以在這段時間看書。

人力資源顧問認為，年輕僱員對職場的看法與以往不同，形成世代之爭。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇