中大配對 商科生助科技初創走出去

【本報訊】香港擁有不少科研人才，但礙於大多專注基礎研究，對於將產品或公司商業化則缺乏相應的知識。然而，很多有商科背景的學生，有相應的專業知識，卻缺乏實踐機會。中大創業研究中心去年啟動了「深科技實驗室」（DTL），旨在帶動科研成果商業化，負責人指目前DTL創企項目涵蓋了各個方面，成為各類商業人士、科研教授及有商業背景學生的交流平台，打造雙贏局面。

運用專業 達致雙贏 中大的「深科技實驗室」（Deep-Tech Lab），是參考了加拿大多倫多大學的創新顛覆實驗室的模式。發起人、中大創業研究中心主任區玉輝表示，DTL的目的就是希望學生能應用自己的專業知識，幫助科研學者的產品或公司能夠商業化。區玉輝表示，在這個過程中，公司得到了學生的幫助，學生得到了專業知識的實踐機會，可以說是達成了一個雙贏局面。

區玉輝續說，在項目之初有許多企業希望參加，在經過多輪篩選後選擇了當中的8間具有潛力的初創企業入圍第二階段，繼續接受「深科技實驗室」的孵化。而DTL的創企項目涵蓋了多個方面，包括醫療保健、生物技術、資訊科技、人工智能、製造業、環境氣候及食品等。

他還指，科技創業的特點包括創辦人擁有相應的專業背景、企業擁有知識產權且競爭主要依靠科技帶動，而非如傳統企業般僅靠擴大規模或鎖定顧客而來。

區玉輝