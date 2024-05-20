民安隊演習 模擬極端天氣搜救

【本報訊】本港近年受到極端天氣影響，不時出現水浸及塌樹等情況。民安隊昨舉行兩年一度的大型演習，模擬超強颱風襲港，民安隊被派往協助搜索拯救行動，共有超過500位民安隊人員參與，以檢視部隊在應對緊急行動中的效率和能力。而當出現極端天氣時，民安隊的巡邏隊會到各區了解水浸位置，又或到岸邊勸喻追風逐浪的市民離開，巡邏點增至11個。

巡邏點8個增至11個 民安處總參事梁冠康指，已就極端天氣及應對超強颱風進行檢討，檢視整體行動效率，包括指揮控制、行動、裝備及後勤支援補足。民安隊會提升個人保護裝備，為隊員提供救援訓練。當極端天氣或風暴來臨前，民安隊會配合其他政府部門工作，並先到大澳及鯉魚門協助居民，將「家當」暫時搬遷至較高位置，需要時會協助疏散及拯救。至於民安隊的巡邏隊，亦會到各區了解水浸位置，又或到岸邊勸喻追風逐浪的市民離開，巡邏點由以往8個增加至11個。

梁強調，拯救市民生命及財產是民安隊任務，但追風逐浪的人士亦有責任保護自己，推己及人，呼籲市民在惡劣天氣下應留在安全地方，保障自身安全。民安隊成人隊編制為3,700多人，目前實際有3,000多人，梁說會做好招募工作。