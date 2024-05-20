爭取勞工權益 工會不聚焦遊行

【本報訊】有工會昨召開會員代表大會，開始進行換屆程序。由於該工會近年沒有再舉行遊行，令人關注該會未來3年是否會再辦遊行，身兼該工會會長的行政會議成員吳秋北指工會因應社會形勢，以不同方式爭取勞工權益。理事長黃國則指新形勢有不同情況，工會關心如何改善民生，令市民過得更好，政府做得好會支持，如果出現問題會積極反映。

着力推動職安退休保障等 雖然沒有辦遊行，但黃國認為過去3年推動改善勞工權益，爭取更多打工仔認同，會務發展縱受到疫情影響，但會員人數較上屆多超過8,000人，目前會員人數達42.5萬。至於未來3年工作規劃會以加大會員發展力度，特別在新興行業和工種發展工會，例如創科行業和自由工作者，以填補空白點為目標。在完善勞工政策方面，則包括加強職業安全、退休保障、失業援助、標準工時等，又會先從需求和先易後難的角度，逐步推動有關改進工時安排。

工聯會昨舉行3年一度的換屆程序，該會會先以「一工會一票」的形式選出理事會，再由理事會推舉出新一屆常務理事會，然後由常務理事會投票產生第39屆會長和理事長等職位。

實際上，該會以往通常於4月改選領導層，今年換屆程序罕有推遲逾一個月，已引起不少人士關注，且不少政界人士亦關注已「冧莊」兩屆的會長吳秋北和理事長黃國會否繼續連任，對此吳秋北表示自己與黃國都對為打工仔服務「感光榮」，未來自己也希望尋求各公會的支持，看能否得到各工會信任。至於何時完成整個換屆程序，吳則指由於工會人數較多，需要協調時間舉行理事會，有消息會適時再公布。