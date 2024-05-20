屋宇署勘察64舊廈外牆 僅1幢無明顯危險

余寶美在測量師學會活動致詞時表示，屋宇署會加強執法，對不遵循強制驗樓、驗窗，以及消防安全指示的業主提出檢控。她指，至今已完成勘察64幢目標樓宇外牆，只有一幢無明顯危險，當局已為當中23幢進行緊急工程，其餘樓宇會自行安排承建商進行工程，當局期望在風季前可完成勘察240幢樓宇。

除屋宇署外，較早前政府亦指留意到現行法例未容許政府部門「進場」，為大廈進行改善消防工程，消息指當局計劃年內修例容許政府以「先付後追」的方式，先為高危舊樓改善消防工程，再向業主追收費用。華豐大廈上月發生3級火後，政府認為有緊急需要，故提前於7月修例。日後，若政府「進場」進行消防改善工程後，個別業主可向市建局申請資助，按比例分擔業權份數所需要費用，若資助後仍不足以支付全數維修費用，便要業主自行負責餘款，而拒絕繳付餘款的業主，其單位將被「釘契」。