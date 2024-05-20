「普通市民」放蛇 再捉5懷疑白牌車

議員倡完善出租車制度 提升服務質素 繼上周四網上瘋傳多條的士團體自發「放蛇」打擊白牌車的短片後，前日再傳出另外數條「放蛇」短片。有議員認為若傳統的士司機或網約車司機，不能在提供服務時獲得合理報酬，無論在現行制度下或日後的的士車隊，也不會真正改善到的士司機的新人入行及質素，建議政府應盡快設計出一套可持續的出租車政策，解決網約車的問題。

網上傳出的「放蛇」短片，其中一條片段中聽到一名自稱「普通市民」的男子聲音，他抵達目的地後，向司機稱懷疑他非法載客取酬，並已報案。此時，數名執法人員已在一公共交匯處，將涉嫌白牌車截停。其他片段亦見懷疑白牌車「中蛇」，被執法人員截停，司機落車助查。

列交通投訴 暫無人被捕 據報執法部門在當日下午約4時30分接報，指懷疑有人駕駛「白牌車」，並在大埔香港教育大學附近截停5輛懷疑涉事車輛，人員經調查後，把案列「交通投訴」跟進，暫未有人被捕。

本港的士服務參差常遭詬病，政府因而引入的士車隊制度，以提升的士服務質素。針對的士團體自發「放蛇」打擊白牌車的事件，議員江玉歡在社交平台貼文，指的士與網約車的交鋒並非香港的獨有問題，前幾日有文章指原來早前在加拿大渥太華，市政府也因沒有妥善依據法律執管，規管網約車的營運，受到一群的士司機入稟，最終市政府被判敗訴。

她又引述另一篇評論文章談及如果網約車和的士出現波瀾，其實已代表持份者的利益失去平衡。對於機構營運者及持份者除了用傳統的游說工作，亦會善用其他策略，以達到他們的目標。文中提及政府必須以更高的視角，看清在共享經濟的生態下常出現的角力手法，以中立角度分析各持份者的利害關係和衝突，才能制訂政策，令有關行業有更持續的發展。

對於文章提及的士與網約車存在的問題，她認為那些拒載或無禮的的士司機固然不對，可惜的士業未有團結扭轉局面，這一切可能成為一個或一組競爭者的藉口。

她指無論傳統的士司機或網約車司機，也不是制度下的最大得益者。如果他們不能在提供服務時獲得合理報酬，無論在現行制度下或日後的的士車隊，也不會真正改善到的士司機的新人入行及質素。

因此，她認為政府必須站得更高更遠，從糾紛恩怨以外看到科技帶來新常態的挑戰，盡快面對及解決網約車的問題，並設計出一套真正對市民最公平、有利及可持續的出租車政策。