虻舍日孵二千萬幼蟲 烘乾製飼料

【本報訊】黑水虻雞糞回收廠「虻舍」現時共設置8個大型黑水虻養殖櫃，以自動化系統處理雞場廢棄物，包括餵蟲等。廠房透露，每日會孵化約2,400萬黑水虻幼蟲處理雞糞，餵養約兩周後將蟲烘乾，停止其生長周期及製造蟲乾，再轉化成多元的「再生產品」，除了用作飼料外，亦能提煉蟲油造化妝品。

機器篩走雜質 本報記者日前親身前往「虻舍」，廠房內外布滿濃濃的糞便臭味。運抵的雞場廢物會先經初步處理，由機器篩走雞毛、膠袋等雜質，將雞糞分揀出來，並混合其他有機廢料一同進行發酵，準備餵黑水虻幼蟲。

另一方面，黑水虻養殖櫃會各自放置1.2公斤蟲卵，以4至6天孵化約2,400萬條黑水虻幼蟲。幼蟲其後會被餵飼雞糞14天，廠房便會將幼蟲及蟲糞分挑，幼蟲會被烘乾5至7分鐘成蟲乾；蟲糞則會發酵一個月成有機肥料。

營運商之一的機科行政總裁曹渭仁提到，由於黑水虻成蟲後只有5至8天壽命交配產卵，期間只會吸水，對營運並無實際用途，故成本考慮上會在黑水虻成蟲前烘乾，停止其生長周期。

曹渭仁續分享，廠房所生產的「再生產品」用途廣泛，舉例黑水虻含有豐富甲殼素、蛋白質等，不論鮮蟲、蟲乾，還是蟲粉，均可用來餵魚蝦蟹等。