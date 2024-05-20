參考荷李活道 打造型格龍城

【本報訊】一間國際性知名旅遊媒體最近公布全球30條「最具型格街道」的排名，香港上環的荷李活道被評為第二位。市建局行政總監韋志成昨日發表網誌，指團隊希望將最具型格街道共通點帶入「龍城」區的市區更新計劃，包括成為對接啟德發展區的門戶、改善街道環境和提升街道活力以及保留店舖林立的街道氛圍，強化「小街飲食文化區」形象，將「龍城」區現有的特色及人文風景提升，展現其「型格」形象，成為遊客必到景點。

設3主題 粉飾8廈外牆 市建局團隊發現型格街道均有至少一幅特色壁畫，因此額外資助參與計劃的8幢大廈美化外牆，將潮州、泰國和舊啟德機場3個主題，在大廈外牆以至地下的入口、地舖店面、招牌以及騎樓底部等位置呈現。首幅外牆壁畫將設置於城南道增福樓，並以泰國作為壁畫主題，預計最快於明年第二季完成。

為了提升步行體驗，項目的規劃亦設計寬闊的地面行人空間，工程包括將項目內的衙前塱道和南角道改劃成為寛闊的綠化行人步道；在通往啟德新區的行人隧道出口增設門戶廣場和地下廣場，連同美化後的街區範圍，接連啟德新區、沙浦道、打鼓嶺道、南角道、衙前圍道，以至賈炳達道，形成一個串連「龍城」區的暢達行人網絡。

韋志成期望，市建局在推動「龍城」市區更新項目，以保存和強化「龍城」區特色街道和歷史文化的新嘗試，能為香港除了荷李活道之外，增添一個「最型格」的社區。他亦預告團隊正在構思連結荷李活道附近的保育活化更新的項目，籌辦「藝術城蹤遊」（City Walk） 活動，讓市民和遊客體驗此區風貌。