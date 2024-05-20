啟德方艙丟空 議員倡建藝體交流園

【本報訊】疫後多個社區隔離設施空置，其中啟德「方艙」設施佔地約8萬平方米，提供約3,000個房間。有政黨指空置屬於浪費，直指「就咁喺度曬太陽，每月都要用幾十萬嘅開支，與其用咁多公帑，不如思考一下活化達至共贏」，建議把該幅用地打造成「國際藝術體育交流園」，用作本地青年創業及與國際社會交流等活動。

分6大區域 設運動員宿舍 該政黨的議員昨指啟德方艙位處珍貴市區地段，於九龍中心點，同時是核心商業區，有潛力利用作文化、藝術、體育、青年、創業發展，「就咁喺度曬太陽，每月都要用幾十萬嘅開支，與其用咁多公帑，不如思考一下活化達至共贏」，又指啟德地區有能力承接各種盛事項目，有潛力作為香港的藝術發展基地，建議設立的「啟德國際藝術體育交流園」，分為6大功能區域，包括青年文創區、非物質文化區、環保區、運動與健康區、國際交流區和文化藝術公園，提供不同的平台進行體育和藝術交流。

在設立交流園外，該政黨相信鄰近的啟德郵輪碼頭和未來將落成的啟德體育園，可發揮協同效應，有助啟德區發展成文化創意旅遊區，成為本港新旅遊景點。

議員鄭泳舜又建議把部分「方艙」的單位改造成運動員住宿，推動體育產業化，以免浪費用地，「假設啟德方艙可租借給國際級運動員，他們在啟德體育園比賽後，就剛好可去方艙園區居住，也可藉機會交流。」他相信明年香港協辦全國運動會部分項目，屆時也需要很多場地，社區隔離設施有很大空間發展。

該黨又指發展交流園有兩大困難，包括當局交通配套不足和財務可持續性，期望政府協助改善啟德的交通問題和有私營機構提供資金協助發展。