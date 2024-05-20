上周末多北上少南下 出入境人次19萬逆差

業界促推非物質文化遺產 助渡難關 港人北上熱潮未止，單在上周六（18日）便有約31萬港人北上，同一時間南下的內地旅客僅約12萬人，雖然人數按周回升，但較北上的人次少約19萬。學者指出港人北上已「常態化」，志在四處飲茶、逛商場超市，並無具體目的，反而本港沒有令內地客南下旅遊的原因，即使政府用盡板斧，推出無人機及煙火表演等，亦難收效。餐飲業人士亦指，近期生意仍疲弱，加上內地餐廳進駐本港，令中小食店百上加斤；促港府力推非物質文化遺產，增加旅客來港的誘因。

根據入境事務處數字，上周六有逾39.8萬港人人次離境，當中約31萬人次到內地。其中羅湖口岸有9.7萬人次，落馬洲支線有8.6萬人次，深圳灣則有4.7萬人次。與此同時，訪港內地旅客則錄12.1萬人次，較多人經高鐵西九龍站來港，佔2.8萬人次；其次為2.4萬人次的落馬洲支線，而經羅湖口岸來港的則有1.8萬人次。上周六訪港旅客人次較對上一周，即內地五一長假期結束後第二個周末（11日）的6.5萬人次，大升約86%，但是仍較北上的港人人次少19萬。

物價貴待盛事始來港 中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，部分認識的親友近月頻頻到內地，但每次北上未必有特別原因，純粹平價飲茶，逛街逛商場超市，亦有相熟的年輕母親到福田慶祝母親節，形容北上已成風氣。但本港物價高企下，內地人卻沒有理由南下來港，或待演唱會及大型活動才前來。

李指出，民眾提起日本，便會想到溫泉及神社；台灣便諗起夜市，但對於本港，旅客或只想到維港及茶餐廳，但隨着多來數次便少了吸引力，即使港府推出無人機及煙火表演，乃至大派免費雪糕，但相關項目吸引力有限，亦難與香港掛鈎。他認為，本港需再覓新特色，商家亦可推出疫情期間相似的優惠，吸引港人外出消費。

倡宣傳港式奶茶涼茶 香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，本港雖有480項非物質文化遺產，例如港式奶茶文化、涼茶文化等，但當局未有好好發揮及推廣，反而做些其他地方亦有的無人機表演等活動，難吸引旅客因此來港，笑言派雪糕不如派即沖奶茶，更具本港特色。他又透露正身處法國酒莊，參與法國一大特色的品酒旅遊，旅客到當地享受佳釀，了解葡萄酒文化，港府正正可以參考，推動本港特色遊。