玄學家：毀墳者後患無窮不得善終

雲文子

【本報訊】中國傳統墓地講究風水學，墳墓即先人陰宅，掃墓代表慎終追遠、緬懷祖德，墳墓一旦遭受破壞勢影響後人運勢。已故著名樂隊Beyond主音黃家駒的墓碑遭受惡意破壞，玄學家坦言毀人墳者後患無窮，會遭逢不得善終，絕子絕孫的可怕災劫。

而毀墳者亦會遭遇橫禍，如意外傷亡或患上重病，形容毀墳墓的行為實不可取。至於被破壞墓地的家族亦同受影響，惟因家駒並無後代，估計其父母會較受影響，應在49天內擇吉時，並請風水專家重置墓碑。

輕則意外 重則禍延後代 玄學家雲文子稱，家駒離世超過30年，破壞墓碑的人可謂大禍臨頭，因破壞墓地者都會有不可避免的災劫，輕則交通意外、重病纏身；重則禍延後代，令其絕子絕孫，不得善終。

她留意到事件中被破壞的是墳頭，估計破壞者會遭受頭部相關的病患，如頭痛、眼疾及精神上的毛病等，牽連甚廣，坦言毀墳者的行為相當不智。

至於對被破壞墓碑的家屬影響，雲文子就稱家駒並無結婚育兒，故此對其後代無甚影響，對其他親人則要視乎方位決定。家屬應當在現場解封後，在可行情況下，聘請風水師傅拜神加持，並擇吉時重置墓碑，她形容愈快愈好，最好在49天內重置，亦不得遲於90天。