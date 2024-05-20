胞弟家強怒罵可悲可恥的賤種

【本報訊】黃家駒墳墓被破壞，其Beyond隊友紛紛狠批破壞者行為，其中黃貫中接受本報訪問時，怒指破壞亡者墳墓「小則肚痛，大則橫死」，葉世榮則指家駒在天之靈不會放過涉事兩人，家駒胞弟黃家強更大罵兩人「可悲、可恥、可憐、可恨的賤種」。有到場拜祭的內地歌迷得悉黃家駒墓碑遭破壞，亦當場激動跪地，泣不成聲。

黃貫中：小則肚痛 大則橫死 隊友黃貫中接受本報訪問時，劈頭一句問：「（破壞墳墓者）拉咗未？」並憤怒表示破壞亡者墓頭相當「大鑊」，「小則肚痛，大則橫死」。另一隊友葉世榮受訪時亦表示，已知兩名涉案男子已被捕，指家駒在天之靈也不會放過他們，更於社交網發文怒斥兩人必須受到法律制裁。

而同為Beyond隊友的家駒胞弟黃家強，近年少有露面，對上一次現身已是2021年8月於內地被粉絲碰到，其社交帳戶自去年6月已沒有更新。但家強昨日亦怒火中燒，在社交帳戶發文怒斥涉事兩人破壞亡兄墳墓的行為，反問「傷害別人真的會是你的流量密碼嗎？」並言「不知怎樣去譴責你（破壞墳墓者），倒感慨你的生活環境，竟然會造就出一個你這樣可悲、可恥、可憐、可恨的賤種。」

四川忠粉首拜祭 跪地哭崩 自稱黃家駒朋友兼黃家強助手的劉先生昨日到現場視察，表示接獲家駒歌迷通知墓碑被破壞。他指，不清楚對方犯案動機，又指家駒已成為本港文化代表、是大中華地區華人心中的偶像、更是港人驕傲，其墓碑遭破壞令人憤怒。

黃家駒墳墓不時有歌迷到場拜祭，其中來自內地四川的歌迷蘇小姐昨日帶同鮮花專程前往拜祭家駒時，卻驚見墳墓被白布覆蓋，得悉墓碑被破壞後傷痛不已，更情緒激動跪地，泣不成聲，最後仍在覆蓋着白布的墓前跪地獻花拜祭。她自言喜歡黃家駒多年，其歌曲讓她每次在困難中堅持過來，首次來港拜祭偶像，卻遇上其墳頭被破壞，感到很傷心。

同樣是首次來港拜祭黃家駒、來自安徽的歌迷儲先生表示，自高中開始已喜歡Beyond，至今超過20年，以往亦參加過不少Beyond的音樂會及歌迷會。他形容家駒的音樂影響他一生，陪他走過高山低谷，直言對於偶像墳墓被刑毀，深感痛心及遺憾。