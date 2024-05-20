15歲仔 揮錘淋汽水 毀墳辱家駒

扑墓碑

糾黨拍片唔知衰 Beyond隊友齊問罪 人神共憤！殿堂級樂隊Beyond已故主音黃家駒位於將軍澳華人永遠墳場的墳墓，昨晨遭一名15歲少年惡意毀壞，過程由同黨拍片上載到社交網，直擊少年先向墳墓淋汽水、舔遺照、食花及掟香，繼而塗污墓碑，再用腳踢墳墓，最後以鐵錘扑毀遺照。兩人被墳場職員截獲報案，涉嫌刑事毀壞被捕，初步相信他們為求在網上博取收視及引人注意。案件引發全城怒吼，Beyond隊友、歌迷和網民群起譴責不敬行為。今次是黃家駒墳墓15年來第6次遭人塗污破壞。

墳場職員揭發拘兩男子 案發於昨晨11時許，將軍澳華人永遠墳場職員發現黃家駒的墳墓被人破壞，當場截獲兩名涉案男子及報案。現場所見，墓碑上的黃家駒遺照被扑毀，墓碑頂的結他浮雕遭黑色筆寫字塗污。執法人員接報到場，經調查後以涉嫌刑事毀壞罪拘捕一名15歲少年及一名23歲姓葉男子，並將他們帶署助查，目前仍被扣查。據悉，涉案少年為網紅「光頭Bob」，去年2月在旺角店舖外與另外4名男子因「在公眾場所擾亂」案件而被捕。至於另一名被捕的葉男，報稱維修冷氣技工，喜歡武術及愛追星，曾與不少藝人合照。

「光頭Bob」自稱社會破壞者 兩人犯案經過的影片及相片，昨日陸續在社交網站流傳。從影片可見，首先在墓前大聲高唱Beyond的著名歌曲《海闊天空》，然後將汽水淋潑墳墓，之後舔墓碑上遺照及頂上的結他浮雕，隨後少年對着鏡頭食拜祭的鮮花及掟香。之後，少年將汽水自己照頭淋，同時一邊唱歌，一邊以黑色箱頭筆在墓碑寫字、以及亂畫塗污墓碑頂的結他浮雕。少年後來用腳踢向墳墓，最後檢起一柄鐵錘向家駒遺照狂砸扑毀。期間，他狂言亂語，叫拍攝的同黨「影住呢度，認咗」、「我係社會破壞者」、 「全部睇唔起我嘛」及「睇唔睇到係我整爛」。

15年來第6度遭人破壞 記者昨午到現場時，發現黃家駒的墓碑已被蓋上白布，有執法人員在場搜證。消息稱，初步相信兩人為求於網上博收視及引人注意，而作出厭惡行為。有網民指涉案少年多次騷擾黃家駒長眠之地，社交網有一條影片顯示他去年深夜到墓前不斷指罵。此外，少年曾搗亂其他山墳，包括在粉嶺一個墓地前揚言，「我依家嚟到深山，呢個墳墓集中營，睇吓裏面有乜料啦。」更於廟內搶奪供奉在內的先人遺照。

資料顯示，黃家駒墓碑曾多次遭塗污破壞，其中2019年6月，黃家駒死忌當日有歌迷到墳前拜祭時，發現墓碑遭受破壞。事隔9日再有歌迷前往拜祭時發現其墓碑遭受破壞，有人用紅筆寫上自己全名，表明向家駒鞠躬。在2018年10月，家駒的墓碑有人用黑筆以簡體字在墓碑上寫字，墓碑上的結他分別於2016年及2009年遭人惡意塗污，甚至連墓碑上的金色字體也被填上黑色，令歌迷極為心痛。

潑汽水 黃家駒 現場遺下一柄鐵錘。

（張開裕攝） 舔遺照 少年與同黨（左二及三）被墳場職員截獲。 人員檢走汽水膠樽調查。 亂塗鴉 黃家駒墓碑上的遺照被扑毀，結他浮雕也被塗污。