自成一家：移台港人自求多福

在台灣執政8年的蔡英文將於明天交出總統大權，由同屬民進黨的賴清德接任。賴清德自詡是務實的台獨工作者，島內外都不看好他上台後可以改善兩岸關係。另一邊廂，撐香港已不再是台灣人關心的議題，移台港人恐怕也很難指望賴清德未來4年能幫到他們。

2019年香港爆發反修例風波之際，恰逢台灣總統選舉臨近，蔡英文為了爭取綠營選票，便大肆宣稱歡迎香港人移民台灣。部分港人信以為真，紛紛收拾行囊移居到所謂民主自由的台灣。孰料蔡英文連任後翻臉不認人，突然提高移民門檻。過去4年有數以萬計港人赴台，至今能拿到定居權的不到9,000人。

賴清德上台後，會不會調整政策幫助正在申請台灣身份證的港人呢？我估計很難。其一，2020年蔡英文連任總統，很大程度上是拜香港反修例風波所賜，不過她任內一直沒有回饋港人。賴清德這次能夠當選，基本上和香港議題無關，更加沒有包袱。要他降低移民關卡支持港人，可能性不大。

其二，賴清德獨性太強，一切以台灣為優先考慮，只把香港當成攻擊香港和大陸政府的籌碼。更何況民進黨政府一向以擔心大陸利用港人到台灣進行滲透為由，拒絕港人入籍，若突然接收大批港人，有可能增添社會問題，也無助增加選票。

不少港人很天真，憧憬港台兩地「共同守護民主」，以為到了台灣會受到歡迎。但過去幾年已證明綠營嘴巴上義憤填膺聲援香港民主，其實只是想收割政治利益。有些移台港人由於難以落地生根，已用腳投票二次移民到其他地方。賴清德大權在握後，只會集中精力大搞軟性台獨，看不出會向港人伸出援手，移台港人只能自求多福了。