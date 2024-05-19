橫眉冷看：別妄想改變俄羅斯

內地有個叫《歌手》的音樂比賽節目，停辦幾年後捲土重來，近期惹來觀眾熱話。大約兩年前，本欄也談論過這個節目，我所講的，跟娛樂或音樂無關，而是從一位俄羅斯女歌手的身上，看到斯拉夫人堅強和不怕吃苦的精神。當時我就告訴美西方國家，俄羅斯與烏克蘭戰爭開展後，俄國人肯定不會輕易放棄，面對再大規模的打壓、制裁，他們都會挺過去。

記得當時的參賽者當中，有一位是來自俄羅斯的國寶級女歌手，她因為排練舞蹈時太用力，閃了腰，出場前疼痛難當，就連走一小段路也要人攙扶，觀眾原以為她會放棄出賽，或者最少改為演唱慢歌。豈料出場時，這位女歌手堅持演唱原定的作品，跳舞時更是熱情投入，騰挪擺動一如平常，絲毫看不出她有嚴重傷患。我還道是對方碰上了甚麼神奇療法，可以着手回春，但到表演完結後，她馬上渾身癱軟，再無力支撐，又需要工作人員扶助。

那一次的節目讓人印象深刻，我心想，就連一個俄國女子也如此要強，如此堅毅，何況是戰場上的鬚眉男子？目前北約盟國有種不切實際的想法，滿以為只要向中國施壓，停止向俄羅斯供應軍工資源，莫斯科就無以為繼，進而會從俄烏戰場上撤軍。近年美西方國家的主事者，就像活在象牙塔內，完全不了解世界實況。

俄羅斯人的心靈和體魄，都是從北方苦寒之地鍛煉出來的，他們決定了也堅持要做的事情，任誰也阻擋不了。即使中國減少對俄輸出軍民兩用的設備，充其量也只會對俄軍造成少許障礙，俄羅斯人自有克服困難的辦法。所謂「性格注定命運」，斯拉夫人的命運，是由他們的民族性塑造而成，別人以為可以左右俄羅斯的走向，只是妄想罷了。