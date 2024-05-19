強詞有理：雖遠必誅

菲律賓日前號稱組織了200名漁民及數十名記者，乘坐100艘漁船，在多艘公務船護航之下浩浩蕩蕩向黃岩島進發。本來揚言要闖進12海里「宣示主權」，結果在距離黃岩島約60海里處就不敢再前進，只是裝模作樣展示旗幟、拍照攝像，以示到此一遊，便宣稱「完成任務」，那班充當臨時演員的漁民們領取燃料和「演出費」後就倉皇撤退。一場大肆宣揚的衝擊黃岩島大戲，就這樣灰溜溜收場，簡直貽笑大方。

也難怪菲律賓人如此心虛，中國大批海警船早就在黃岩島海域嚴陣以待，解放軍在南沙及菲律賓附近海域也部署了十幾艘軍艦，包括055萬噸驅逐艦，對方豈敢越雷池一步。菲律賓當局企圖以人海戰術碰瓷，無異於班門弄斧，以他們那點小伎倆，怎麼跟中國人鬥？網上有消息指中國上千艘漁船自發趕赴黃岩島，準備會會菲律賓漁船，告訴對方甚麼才是人海戰術，可惜後來沒有去成，因為菲國漁船早就望風而遁。難怪有人說，要收拾菲律賓，根本不必官方動手，民間力量就綽綽有餘。

論國力和軍力，菲律賓與中國相差十萬八千里；搞人海戰術，菲律賓更是明顯搞不過中國。小馬可斯還有甚麼招數？他以為有老美撐腰就可以放肆，殊不知自己只是一枚小小棋子，充其量搞點小動作，掀不起大風浪。這次菲律賓組織百艘漁船企圖硬闖黃岩島，為何美軍不派軍艦護航？答案很簡單，因為老美自己也沒有底氣，始終不敢與解放軍發生正面衝突。小馬可斯寄望美軍為了幾個小島嶼替其賣命，只能說明自己太傻太天真。

明的鬥不過，就想玩陰的。菲律賓外交部聲稱將調查涉嫌違背外交職責的外交官員，矛頭直指中國駐菲大使館，其國安顧問甚至揚言要驅逐中國外交官，可謂狂妄到了極點。中國尚且不怕美國制裁，何況是菲律賓，這種不知天高地厚的國家就是欠揍。

老實說，中國人有時候實在太過仁慈，以致令人覺得軟弱可欺。換作是俄羅斯，面對別國如此挑釁，早就出手了，哪會考慮這麼多。沒有實力的憤怒毫無意義，有實力而過度忍讓的憤怒同樣毫無意義。近年中國外交被稱為「戰狼外交」，明顯名不副實，真正的戰狼豈會任人欺負而不反擊。古人說「犯強漢者，雖遠必誅」，那是何等豪邁，今人沒有理由比古人還不如。