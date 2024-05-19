龍吟虎嘯：比鬥耐力比會過日子

和以色列即將進攻拉法、意味着巴以之戰進入最後階段比較，打了兩年多的俄烏之戰，還不知要打多久，不知在甚麼戰場、甚麼戰役上決出停戰勝負。俄烏之戰從前一陣子似乎停火談判有望，到現在雙方都表示不惜打到底、打持久戰，不惜把戰爭擴大，不惜打核戰。

這段期間，俄烏雙方導彈、無人機、炮火互轟，猛炸軍事設施、基礎設施、民用設施，地面部隊攻城掠地，在在顯示雙方不畏戰、消滅對手的決心。這段時間，普京宣誓續任俄羅斯總統，紅場閱兵，大談俄羅斯會用核武克敵制勝；普京任命新內閣，原國防部長紹伊古調職安全會議秘書，原第一副總理別洛烏索夫出任國防部長。美國國務院發言人說，這進一步表明普京渴望持續烏克蘭戰事，儘管這讓俄羅斯經濟元氣大傷，而且俄羅斯部隊嚴重損兵折將，有估計死傷高達31.5萬人。

俄羅斯聯邦委員會主席馬特維延科說，俄烏戰爭期間，俄羅斯的國防開支增加一倍以上，國防部的一切都必須符合經濟能力，國防部長必須與其他部門保持經常聯繫。俄烏戰爭給俄羅斯帶來巨大的經濟壓力，這是經濟學家出身的文官別洛烏索夫，代替武夫出身的紹伊古的最大原因。別氏出任防長的主要工作不是打仗，而是搞好戰時經濟，特別是軍工生產，要應對好俄羅斯聯邦委員會的議員對國防開支的各種挑剔、質詢、監察。普京的這個人事調整，的確顯示了他要把俄烏之戰持久地打下去的決心。

從戰場形勢、實力對比，以及近期美西方又對烏克蘭的戰爭支持和援助重燃熱情、慷慨解囊來看，俄羅斯要想在短期內發動大戰役取勝的可能性不大，俄烏雙方在現有狀況下談判結束戰爭的可能性也不大，持久戰是沒有選擇的選擇。當然，戰爭給烏國造成的經濟壓力、人員傷亡壓力，美西方填無底洞的壓力比俄國要大。對此，普京很清楚——現在不僅是鬥勇，更要鬥耐力，鬥誰更會發展經濟、會過日子。