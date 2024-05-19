坦言集：中俄並進

自從蘇聯瓦解，歐洲便享受俄羅斯低價能源供應的好處。可是，美國要阻止歐俄的進一步合作與發展，便有烏克蘭戰爭，用政治理由，迫使歐盟停止從俄羅斯進口能源，改從美國以高價進口替代，以此同時打擊歐俄，替美國擴大的油氣生產保證市場需求。

這樣的做法，卻傷害不了俄羅斯，因為它還有中國這個龐大市場可替代歐盟。結果是俄羅斯的油氣，保證中國穩定而又相對低成本的能源供應。中國並沒有如德國等全面依賴俄羅斯供應，堅持多元化供應來源，維護國家的能源安全。但有了俄羅斯的基本供應，中國可以更靈活地與其他供應國家討價還價，爭取更佳的進口價格。有了俄羅斯的長期供應保證，中國的進一步工業發展，便不會受能源價格變動的衝擊。德國與俄羅斯合建的北溪2號天然氣管道，本來便是作這樣的考慮，美國阻止之後，德國的企圖反而在中國完成，這應是美國始料不及。

歐俄合作不成反助成中俄合作，同樣的是以俄國油氣與中國製造業結合。歐洲發展後還是美國盟友，美國有眾多軍事基地與駐軍在歐洲，保證美國的政經控制。中國借助俄羅斯的油氣發展，卻壯大對美國經濟、政治與軍事的挑戰。美國是弄巧反拙，得不償失。

中俄合作已不是歐俄合作的模式，而是在能源供求之外，產業與科技的全面協作。俄羅斯承襲蘇聯的科學技術基礎，本身的科研能力，並不比美國為弱。在美國的共同軍事壓迫、經濟制裁下，中俄兩國的合作更朝深度的分工協作，相互競爭配合發展。中國是舉國體制，俄羅斯的政府介入亦大，且還保持龐大的國防科研和工業體系。相對於美歐的去工業化，僅餘美國低效率的國防工業，和德國仍正衰退的製造業，縱使金融表現亮麗，市場表面繁華，論競爭力，比不上中俄的協力。此外，中俄正擴展國際合作範圍，不再如冷戰那樣自設樊籠。而歐美的合作並不鞏固，美國還是要欺壓歐盟，單只油氣由俄轉美供應一事，歐盟損失巨大必不甘心，若烏克蘭戰爭不勝，歐美必生分歧。這樣的美歐合作，怎樣可與中俄競爭呢？

普京訪華，正是推動中俄全面協作。俄羅斯今年首季度經濟增長超過5%，勝過美國已是佳兆，2024年應是中俄並進的一年。美國的辛苦計算和打造，只成就中俄的轉型，國際大勢也變。