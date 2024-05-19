房車衝燈攔腰撞綠Van 釀2傷

【本報訊】昨日上午9時許，一輛專線小巴與一輛私家車，在駛至牛池灣清水灣道與豐盛街交界十字路口，有司機懷疑收掣不及，結果導致兩車相撞，並波及另一輛專線小巴。意外中，兩名姓黎（65歲）及姓陳（60歲）小巴司機、以及姓劉（66歲）私家車司機沒有受傷，惟姓黎的小巴上有兩名分別20及82歲女乘客輕傷，需由救護車送院治理。

碎片波及另一小巴 有其中一段「車Cam」片段顯示，掛上中港牌的涉事私家車，沿清水灣道往西貢方向上斜行駛，在駛至豐盛街十字路口時，行車交通燈號顯示為紅色。不過，私家車懷疑未有停下繼續向前行駛，結果攔腰撼撞一輛沿豐盛街駛出的16號專線小巴，現場瞬間煙霧瀰漫，私家車車頭泵把甩脫，車輛隨即閃亮死火燈並褪後。

另一段車Cam片則可見16號專線小巴，在駛出豐盛街時，行車交通燈號為綠燈，詎料駛出十字路便遭私家車猛撞，發出「嘭」一聲巨響，小巴被撞至「彈一彈」，私家車車頭嚴重損毀冒出白煙，未幾即褪後。有車輛碎片朝四周飛彈，擊中另一輛停在豐盛街的16A專線小巴。