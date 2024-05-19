用報失身份證 開19戶口將黑錢洗淨

涉款130萬元 搗詐騙集團 執法人員早前透過情報分析，發現有詐騙集團於去年下旬至今年初，涉嫌利用多張已報失的身份證，開設多個銀行及金融機構網上戶口，用作清洗黑錢。該些懷疑犯罪得益涉及5名受害人，總損失金額約130萬。至前日，人員在全港多區，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘5男一女，並檢獲多部手機。行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

執法人員較早前透過分析過往案件及情報，發現一本地詐騙集團，於去年7月至今年2月期間，涉嫌利用5張已報失的身份證，開設14個銀行及5個金融機構網上戶口用作清洗黑錢。期間，集團利用戶口清洗共130萬港元的懷疑犯罪得益，而成員只會於一星期至一個月不等的短時間內使用該戶口，藉此逃避偵查。

扮受害人轉台領電話卡 此外，騙徒利用其中一名受害人的資料開設網上銀行戶口後，並啟動了「入錢易」電子直接扣帳授權服務，再由受害人兩個銀行戶口，轉帳30萬元至利用受害人資料開設的網上銀行戶口，隨後轉帳至由犯罪集團操控的銀行戶口。由於申請電子直接扣帳授權服務，銀行會以短訊方式發送一次性密碼給申請人，騙徒為收取短訊，在事前會假扮成受害人，向電訊公司把其電話號碼轉台，從而獲得一張新的電話卡。

拘6男女包括主腦骨幹 執法人員經追查後鎖定詐騙集團成員身份 ，至前日展開代號「祥麟」的拘捕行動，在全港多區以涉嫌「串謀詐騙」罪及「洗黑錢」罪，拘捕5男一女（33至58歲），當中包括一名集團主腦及兩名骨幹成員。其中一名男疑犯其後獲准保釋候查，須於6月中旬向執法部門報到。行動中，人員檢獲8部手機及一部手提電腦。

執法部門呼籲市民應小心保護個人資料，包括身份證、銀行、文件稅務等，以及自拍照片、錄像等可以用作網上開戶或借貸的個人資料及訊息。市民如懷疑遇上詐騙活動，切勿參與。