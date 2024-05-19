樓上吧食肆無牌賣酒 6人被捕

【本報訊】油尖區執法人員於上周五在區內進行代號「戰馬」的聯合行動，以打擊區內無牌售賣酒類飲品活動。當日下午，人員喬裝顧客前往彌敦道469至471號一間懷疑無牌樓上火鍋店，並於店內檢獲約值9,000元的酒類飲品。一名37歲男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，另一名男職員則涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。同晚人員喬裝顧客到廟街308號一間懷疑無牌樓上酒吧，並於酒吧內檢獲約值一萬元的酒類飲品。一名22歲酒吧男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。

多名顧客遭警告 此外，人員喬裝顧客到金巴利道40至40A號一間懷疑無牌樓上酒吧，並於酒吧內檢獲約值8.7萬元的酒類飲品。兩名分別22及23歲酒吧女職員，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。行動中，檢獲總市值約10萬元的酒類飲品，所有被捕人已經被人員帶走調查。

另外，深水埗區執法人員於上周五晚上約10時，在區內展開反罪惡行動，突擊搜查長沙灣道190至192號一住宅單位，搗破一間懷疑無牌樓上吧。行動中，人員拘捕一名姓李（42歲）男子，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「藏有酒類飲品可作販賣用途」及「經營無牌卡拉OK場所」，並把他帶走調查。人員亦在單位內發現4名男子、3名女子及5名內地女子（36至64歲），涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」，人員遂向他們發出警告。人員在該單位內檢獲24罐啤酒及一批音響設備。