擎槍圍捕假牌房車 拘5黑漢

【本報訊】昨日下午3時許，執法部門接報，指在九龍城牛津道及衡州道交界，發現有形迹可疑男子疑替一輛私家車套上假車牌，其後該男子駕駛車輛沿太子道西道往荔枝角方向離去，報案人隨即跟蹤尾隨該輛私家車。

藏武疑前往收數 執法人員接報到場，在荔枝角長義街及長荔街交界發現該輛私家車，遂上前截查。

車上5名男子拒絕合作並企圖駕車逃去，人員向他們發出口頭警告不果，遂擎槍戒備及使用伸縮棍嘗試截停私家車，最後制服該5名男子。

人員在車內檢獲4把長約50厘米的亞加力膠尺、一支長約90厘米的鐵筆、一把𠝹刀及多對勞工手套。人員經初步調查後，以涉嫌「行使虛假文書」、「危險駕駛」、「藏有攻擊性武器」及「藏有工具可作非法用途」，拘捕姓張（24歲）司機、兩名姓陳（28及30歲）及兩名姓嚴（23及31歲）乘客，他們已被帶走調查。消息指，5名疑犯疑有黑幫背景，懷疑他們當時正前往收數。

據街坊溫先生表示，當時執法人員車輛「頂住」私家車，「頂實咗，佢哋走都走唔到」。至少3名人員擎槍喝令車上男子落車，又以伸縮棍扑打車窗，他形容「好驚呀！好大聲！圍住架車，氣氛好緊張」，最後該5名男子落車，沒有作出反抗。