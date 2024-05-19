木板跌路軌 累輕鐵出軌

派接駁巴疏導 肇事貨車司機被捕 昨日上午，港鐵一列不載客輕鐵兩卡車，在駛回屯門車廠途經洪水橋期間，因路軌旁有一塊木板，導致首卡車車底一個轉向架出軌。工程人員經逾3小時搶修，成功把出軌列車移回路軌拖走並報案求助。執法人員經初步調查後，相信涉事木板從一輛貨車跌落路軌致輕鐵出軌，遂以涉嫌「危險駕駛車輛」罪拘捕貨車司機。

昨日上午9時25分，一列駛返屯門車廠的不載客輕鐵兩卡車，在駛至洪水橋鍾屋村站附近時，懷疑路軌上有外來物，導致首卡車車底的其中一個轉向架偏離路軌。現場所見，車卡車尾部分出軌，輕鐵站附近的行人過路處石屎板移位，路軌旁邊布滿石屎碎片，路軌上留有約200米長的白色刮痕。有目擊者表示，列車埋站前已傳出車轆磨鐵的巨響，並且目睹沙塵滾滾。

留200米刮痕 傳磨鐵巨響 港鐵工程人員到場，經過超過3小時搶修，最後把出軌列車移回路軌，再由工程車把其拖走。事故期間，行經鍾屋村站的4條輕鐵線，包括610綫、614綫、615綫及751綫要改道行駛，不停藍地站至洪水橋站，港鐵同時安排免費接駁巴士行走來往洪天路緊急月台至兆康，接載受影響車站的乘客，並且加派人手協助。至下午12時42分，相關路段的輕鐵列車服務始逐步恢復正常。

港鐵表示，涉事輕鐵當時按照交通燈號行駛，且沒有超速，在涉事路軌旁發現一塊木板，顯示事發前該木板從一輛運載建築材料的路面車跌入路軌範圍內，港鐵已就事件報案，會配合執法部門進一步調查事故成因。執法部門表示，據報一輛重型貨車載着一批木板沿青山公路—洪水橋段東行駛至上址時，其中一件約50厘米乘20厘米的木板從貨車跌落至軌道上，其後導致輕鐵出軌。人員接報到場經調查後，在屯門區以涉嫌「駕駛危險車輛」拘捕貨車的姓佘（49歲）司機，事件中無人受傷。

另外，昨日清晨6時37分，由於港鐵金鐘站附近有信號故障，港島綫列車駛經中環站和灣仔站路段時需要慢駛，港島綫來往堅尼地城站及柴灣站的行車時間預計需要額外10至15分鐘。至近早上7時，金鐘站附近的信號故障已完成復修。