東呼即應：酒樓整爛生日蛋糕 稱賠「壽包」更離譜

【本報訊】說到底，打鐵還須自身硬。要留住客人，始終也不是靠「北上消費多陷阱」，而是「香港服務夠到位」。好像網上最近流傳的一張照片，便很明顯是反面教材了。

網民質疑誤當壽桃 有網民表示，最近到黃大仙一家酒樓，為外母慶祝60歲大壽，豈料職員拿出蛋糕時，居然整個像「比薩斜塔」一樣，還有點損毀，真的「大吉利是」。更「大吉利是」的是，酒樓負責人出來了解，竟然說「賠償一打『壽包』」，幸好老人家聽不見。

有網民「正名」，「壽包」和「壽桃」差之毫釐，謬以千里，「壽包」是圓形印有紅色「福字」，作祭祀同喪事之用，粉紅色蟠桃外形的「壽桃」，才是慶祝生日之用。有網民還開玩笑說，幸好今次弄爛的是蛋糕，如果下次弄髒了老人家的衣服，經理不知道又會賠甚麼。

雖然真的有很多人，「壽包」和「壽桃」傻傻分不清，但服務行業卻絕對不可以弄混，禮多人不怪，客人才會受落，這才是今時今日應有的服務態度。