東呼即應：北上按摩膽博膽 壓傷頸椎致半癱

最怕用錯力度 東呼即應教3招自保 高官整天都說要「搶人才」，但卻被批評是「濫竽充數，水土不服一鑊泡」，也就是吸引更多人在香港消費方面，成績也一樣不太理想。就以剛剛過去的母親節，飲食業怨聲載道，說晚市入座率遠遠未如理想，也有不少花店大嘆生意冷清，主要就是因為很多市民選擇北上消費，雖然愈來愈多香港人選擇北上吃喝玩樂，也是看中內地服務的性價比較高，但事實是隔三差五，也一樣聽到有消費者投訴花錢買罪受。《東呼即應》訪問市民、香港按摩店東主了解現時按摩市道。

「按摩」幾乎是港人北上的指定活動，不過過往曾試過有人在深圳按摩，結果懷疑因為壓頸椎位置力度不當，最終送院並確診急性中風，導致半身癱瘓，而且類似個案還不止一兩宗。北上按摩有風險，那麼留港按摩又是否讓人放心？到底內地按摩有甚麼潛在風險，價格優勢又是否真的完勝香港，本地按摩業界又有甚麼招數留客。

在港按摩花費與北上內地按摩相比，有市民指，回內地較便宜，服務也頗佳，平靚正！加上內地消費較實惠，按摩可順道吃喝玩樂；又有指內地地方較大，也便宜一點，但若仔細計算，花費跟香港實質上差不多。

港舖服務質素衞生程度留客 北上內地按摩，街坊都說平靚正。藝人鄧洢玲（阿旦），自2017年起便跟朋友合夥創業，在銅鑼灣開設了精品按摩店，捱過幾年疫情，現在又迎來港人北上消費風潮。阿旦提到，北上消費風氣愈來愈盛，生意大受影響，保守估計生意跌至之前的三成，而原因無關技術或價錢，較富有的會出國旅行，如日本、泰國按摩，來個兩天一夜輕旅行便可能返內地，不外乎逛超級市場、吃飯和按摩一條龍行程，換言之每個周末，大家也會選擇北上，如果真要比較，現在情況相比疫情時還要更差。

至於人人都說香港按摩貴，阿旦就指香港按摩價錢貴只是一般人的感覺，其實只要曾到內地按摩，都知道內地按摩價錢不比香港按摩便宜很多，可能5至6年前是較便宜，但今非昔比，加上以人民幣消費，價錢其實不便宜。至於地方小，又真是沒辦法，香港確實是小，如果要比較北上消費，內地按摩店可能有整幢4至5層的空間，但香港寸金尺土，確實沒有辦法，唯一能做得更好的便是服務質素和衞生程度。

那麼香港按摩店有何優勢？阿旦指香港按摩店怎麼算也比較近，例如銷售從業員等上班族肩頸痠痛，如能即時按摩得到紓緩，睡眠質素更佳，工作表現也會更好。受傷風險方面，因內地按摩需求量大，多了不少人入行，入行的人年資未足故手法可能較幼嫩，或按壓位置不精準令客人按完會更痛，甚至可能按傷筋腱，有些技師會「啪骨」，更可能會弄傷頸椎，後果可以很嚴重。

留意頸椎腹背力度 防傷器官 亦有不少市民表示聽過有人在內地按摩受傷的新聞。據內地媒體報道，今年初有一女子在深圳按摩店「揼骨」，被按摩師大力按壓頸椎位置，結果不但痛楚及麻痹，最終更引發急性中風導致半身癱瘓。另外亦曾有港女於社交平台申訴，稱去年在深圳按摩，不僅右肩頸被按傷，令她舉手也有困難，其大腿更被拔罐拔至脫皮。

中醫師蔡梓銘指，若按摩不是由合資格人士進行，例如中醫師、物理治療師或持牌治療師，大家要小心頸椎，因為頸椎較容易因用力過度或位置不適當而壓迫血管，導致患者可能有頭暈、頭痛等情況出現；第二要注意的是腹部，肚的位置沒甚麼可保護到五臟六腑，若按壓力度過大或會傷及腸道；第3個位置要小心的是伏下時，按壓背上的地方，有些年紀較大的有骨質疏鬆問題，如按壓背部時力度過大，或用踩背方式按壓，便很易壓迫到肺部，有時甚至可能造成骨折，如果對於自己身體不熟悉，相比身體上的按摩、腳板的足底按摩安全性會較高。

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