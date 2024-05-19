黑客襲創意書院 4年資料被鎖

【本報訊】香港兆基創意書院遭黑客攻擊，大批資料被上鎖。該校昨日在社交平台公布，校方資訊科技人員於5月13日發現學校的電腦伺服器被黑客入侵，書院最近4年約8TB的資料被上鎖，當中包括2021年及之後畢業學生、在校學生及家長曾於書院登記的個人資料、教職員個人資料、租客個人或團體資料，以及科務及學務文件。書院已即時將校內網絡關閉，以防止影響擴散，並對受影響的師生、租客等致歉。私隱專員公署表示，初步有超過600人受影響。

影響600人 包括家長學生 書院同時將事件通報教育局、執法部門、私隱專員公署及香港電腦保安事故協調中心，並且通知家長和學生。目前未能確定資料有否外洩，但為安全計，呼籲可能受影響的人士小心，必須注意陌生通訊。書院亦開始對院方整個伺服器及所有電腦進行完整掃描及/或重新安裝，有關工作估計需時至少一星期。

校方續稱，在未能完全排除書院網絡仍存在風險前，書院內聯網及無線網絡將會繼續關閉，並會設置臨時上網方案以供教學之用。在完成校內伺服器、電腦及網絡安全掃描並確定排除相關隱患後，校方才會重新開放書院網絡。

該校對此次受到黑客攻擊可能導致的個人資料安全風險，及所有受影響的租客、團體、畢業生、家長及同學致歉，並已即時調動資源，處理網絡保安問題，亦會追查是次遭受攻擊的系統漏洞，更新資訊安全程序，以盡力防範再次發生同類型事件。

私隱專員公署表示，初步超過600人受影響，公署已按既定程序展開循規審查。教育局亦已敦促學校全面調查，及加強網絡安全。