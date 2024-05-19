正向教育踏第8年 逾2萬人受惠

【本報訊】學童壓力管理和家長情緒調節成為社會關注議題，保良局昨日舉辦「正向教育發布會」分享教育成果。該局早在2017年已開始在所屬各校推行正向教育，至今已推廣至數十間學校，支援數千家庭提升幸福感。有家長表示，接受正向教育後，更理解孩子的心情，有助孩子情緒穩定。保良局稱，教職員參與計劃後，在教學上有不少轉變。

今年已經是推行正向教育的第8年，總共支援近7,000家庭，受惠人數超過20,000人，包括幼稚園、中小學學童、家長、教職員、非教職員及社區人士。保良局稱，參與計劃的人士在其精神健康、幸福感及抗逆力等方面均有所提升。尤其是學童，在學前教育期間能有系統性的接受正向教育，能在學童成長過程中學會「成長型思維」，以積極樂觀的態度面對挑戰，對其升讀小學後所要面對的各個方面都具有影響。

增抗逆力 促進親子關係 家長在接受正向教育後亦有助促進親子關係。家長李太表示，兩名女兒就讀幼稚園開始已接觸正向教育，她指大女兒在壁球比賽和學業上面對挫折時，也會用正向方法教導她；女兒也會用正向的話語為自己打氣，更容易接受失敗。李太還表示，小朋友在感受到理解時，情緒會更穩定，更有信心面對日後的挑戰。