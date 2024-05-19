強制舉報虐兒 未設時限惹議

【本報訊】立法會《強制舉報虐待兒童條例草案》委員會昨早進入逐條審議階段。議員林素蔚對條例草案中提到「人員須在關鍵時間之後，在切實可行的範圍內盡快作出舉報」的定義表示關注，並認為「切實可行」意思可以很主觀，問到當局是否設有時限，避免人員拖延。

當局：視情景彈性判斷 勞工及福利局副局長何啟明指，每宗個案性質與複雜程度不同，不會劃一指定時間及期限，希望為專業人員提供彈性作出判斷。社署副署長黃國進說，《強制舉報者指南》將列出需要盡快舉報的情景，又指每宗個案報告時間或有不同，如人員決定召喚救傷車為兒童處理傷勢，舉報時間會較短，可能大約一小時內。

黃又舉例，如面對性虐待個案，受害人情緒波動或有自殺傾向，專業人員需要先處理環境問題和兒童情緒，因此需要留有彈性，只要該專業人員讓法庭知悉已經在合理時間內盡快舉報，亦已滿足法例要求。

代照顧者均可被起訴 條例草案另列明「負責人代表管養、看管或照顧該兒童人士」，議員黎棟國關注「負責人」涵蓋的年齡範圍，舉例如果負責照顧人士未滿18歲是否也受到條例規管。議員鄧家彪亦問到，如果有家長將子女交予鄰居照顧，該鄰居也是否屬於「負責人」。

黃國進指，根據第212章《侵害人身罪》條例，超過16歲具看管和照顧責任，均可界定為「負責人」；此外，過往曾有父母將兒童轉交朋友照顧，其後出現嚴重後果，該人士亦被相關條例起訴，故需要根據事實情況判斷某人擔當負責人的職責。

律政司代表說，現時草案未有寫明引用該條例，不能夠直接引用《侵害人身罪》，可能需要再有修正案，將再與局方商討。