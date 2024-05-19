前上海首富周正毅妻毛玉萍破產

【本報訊】高等法院日前頒令前「上海首富」周正毅妻子毛玉萍破產，在前日刊憲，毛可於28日內提出上訴。高院資料顯示，申請毛玉萍破產為澳門美高梅金殿超濠股份有限公司，2023年美高梅曾追討毛女逾380萬元。她於2020年亦被入稟追討387.5萬元。

去年遭美高梅追討逾380萬 毛玉萍曾因串謀造市及妨礙司法公正等3項罪名，於2006年被判囚3年半，其後上訴獲撤銷造市罪，但刑期維持不變。至2008年6月，毛玉萍獲准假釋。

有傳毛玉萍與丈夫周正毅於90年代在上海開始燉湯生意發迹，周正毅更曾一度登上《福布斯》中國富豪排行榜第11位，因而被封「上海首富」。

毛玉萍於2000年代開始在本港名媛圈打滾。2002年周正毅與楊恭如傳緋聞，當時有傳楊恭如搬到月租12萬的半山豪宅，背後的金主為周正毅。

同年10月，楊恭如與周正毅在銅鑼灣歎茶，毛玉萍獲悉後到場，並當眾掌摑楊恭如，且破口大罵：「你敢搞我老公！」周正毅事後指楊恭如是上海同鄉及好朋友。