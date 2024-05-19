六合彩金多寶增至每年12次 部分期數$10一注獨中億元

【本報訊】六合彩致富機會增加了。香港賽馬會獎券有限公司宣布，由周二（21日）起（第58期攪珠），將調整金多寶儲備安排，加大六合彩金多寶彩池的儲備，年內金多寶攪珠機會將大增至最多12次，未來部分金多寶攪珠10元一注獨中的最高頭獎獎金可高達一億元。

現時每年約7次 金多寶機會增加外，馬會表示，六合彩攪珠對市民有極大吸引力，希望透過優化金多寶儲備安排，將更多金額撥入金多寶儲備，使金多寶攪珠次數能從現時每年約7次，逐漸增至最多12次。此外，六合彩每期頭獎獎金基金將繼續維持不少於800萬元，而各項獎金的分配，包括頭、二、三獎的分配比率，及四至七獎的固定獎金金額均不變。

馬會又指，六合彩在派彩後的絕大部分收入均用諸社會。撥作獎券博彩稅及獎券基金的金額佔六合彩投注額的四成。六合彩一直是獎券基金的主要收入來源，用以資助眾多社福機構服務，惠澤社群。