西九乾塘 恐需減場館開放

【本報訊】西九管理局今年3月預告，明年6月便會資金鏈斷裂，已向政府提交財務方案並正等待回覆。事隔兩個多月，該局昨日補充，西九「瘦身」已瘦到「出血」，若政府遲遲未有回應，該局勢需要在節流上做相當大動作，包括博物館和戲曲中心可能要減少開放日數，反問此舉是否對市民公平，並會影響香港成為中外文化交流中心的定位。

仍待政府回應財務方案 該局人員早前曾被指希望出售資產解決財困，管理人員被問到是否曾建議當局容許把西九部分住宅項目業權，由「只租不賣」改為容許出售，以換取資金，該局人員回應，以「切豆腐」形式出售西九土地，或出售住宅用地業權並非可行的選項。至於改變西九部分土地用途，則仍與政府商討，目前不便透露詳情。管理局續指，西九土地的地庫尚未竣工，即使要賣最快要到2027年。提到西九目前有多少儲備時，該局指可以用多一年左右，但部分資金屬於銀行短期貸款，若銀行得悉政府不支持西九的財政方案，或會開始追討貸款。

管理局又指，香港故宮文化博物館開幕至今有240萬人次訪客、「M+」博物館則有500多萬人次，成績非常之好，不想西九營運如此好的時候，在營運上出現「斷片」，該局會與政府全面合作。據管理局了解，政府已完成有關西九財務情況的獨立研究報告，正於內部討論當中，但進展如何則無從所知。

另外，政府面臨財赤，西九管理局人員指，政府當年取消遺產稅及紅酒稅，收入「因減得加」，建議取消烈酒稅，相信可為香港製造各方面財富。