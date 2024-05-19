殘疾未納目標群 不精不準怎扶貧

團體斥政策離地 倡貧窮線借鏡歐美 政府精準扶貧措施被批完全不到位。政府指識別出劏房戶、單親戶及長者戶3個精準扶貧目標群組，合共約95萬人，已推出連串措施減少貧窮問題。但有社福界議員批評政府的工作根本是「不精不準」，政策完全不到位，未能立體反映本港的貧窮情況，認為長期病患和照顧者等亦應納入目標群組內；社聯亦認為政府當局有需要保留貧窮線，以更宏觀、更立體地反映本港的貧窮情況，並對殘疾人士沒被納入精準扶貧目標群組感到費解。

未涵蓋長期病患照顧者 社福界議員狄志遠昨日出席一個電台節目表示，本港原有以住戶入息中位數劃出的貧窮線，在反映貧窮趨勢和扶貧成效方面有重要作用，批評精準扶貧策略「不精不準」及「不到位」，當中尤其忽略了同樣面對生活困難和壓力的長期病患和照顧者等，直斥當局的扶貧政策欠缺全套的做法。

指當局無視目標群收入 狄坦言，目前政府似乎已經選擇棄用貧窮線作反映本港的貧窮情況，但他認為貧窮線必須保留，若政府認為貧窮線效果不理想，應該想辦法優化，而非棄用，並促請政府交代是否已不再使用貧窮線，否則只是不負責任，逃避問題。

社聯行政總裁蔡海偉亦表示，對政府未有將殘疾人士納入精準扶貧目標群組，感到費解，指社會上不時發生涉及殘疾人士照顧者的慘劇，期望當局盡快回應，又擔心一些貧窮人士因為無被納入群組內，令到真正需要支援的人會有被忽略的感覺。

他說，貧窮線是以收入來量度貧窮情況，但政府現時的精準扶貧目標群組，並無視乎群組內的人收入多少，兩者不可直接比較，上述3個目標群組在低收入人士中雖佔很大比例，但這並不意味着他們本身屬於貧窮，相關定義並未能反映目標族群的收入，有必要保留貧困人口的宏觀數據，以協助制訂社福政策。

他認為若作為監察政府的扶貧效果，貧窮線有必要保留，若政府認為單靠一條只計收入的貧窮線不足夠，建議當局可借鏡美國和愛爾蘭等地，以開支劃出貧窮線，制訂適合自己需要的貧窮線，令貧窮指標更有參考作用。

蔡又談及部分扶貧措施，舉例「共創明Teen」計劃近期效果很好，但不解為何協助的人數仍然非常少，「上期約2,000人，今期約4,000多人，都同數十萬（貧窮）數字有很大距離」，認為接下來政府或要解釋。