「遊戲治療」改善SEN童社交

【本報訊】近年特殊教育需要（SEN）學童問題備受關注，有社企聯同本地大學研究「遊戲治療」對SEN學童的成效，發現加入遊戲形式的助學工具，例如按指示畫圖畫、進行親子遊戲等，可有效提升SEN學童社交和控制情緒的能力。團體建議學校及教學可以考慮引入作輔助治療，又建議政府加強遊戲治療人員的培訓。

研究有36名12歲以下，有情緒、社交或行為問題的基層兒童參與。遊戲治療師會利用遊戲形式的助學工具，例如畫出不同情緒的圖畫、砌積木等，與兒童進行個別遊戲治療；再配合小量親子遊戲教育，協助SEN兒童認識、辨認及表達情緒。其後兒童會參加總共48小時的社交小組，在治療師輔助下，提升社交技巧，學習與人相處。結果顯示，個別治療和小組治療均有助SEN兒童改善行為問題。研究團隊指，經過遊戲治療後，兒童在社交能力、情緒及行為上都有改善。

團體倡學校引進作輔助 團隊指，遊戲治療對SEN兒童的情緒、行為及社交能力有顯著成效；而研究中的個別及小組治療方案，對於改善SEN兒童情況具影響力。團隊建議學校和教育機構考慮引進遊戲治療作輔助，幫助情緒或社交需要的SEN學生。為推廣遊戲治療的應用，團隊建議政府鼓勵業界加強培訓，確保治療的質量和效果。