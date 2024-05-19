把握入境處招聘 紛赴體驗日取經

380空缺供申請 反應熱烈今加開一場響應 入境事務處今年將招聘380人手，昨日起一連兩日在屯門青山灣的入境事務學院舉行招聘體驗日，帶領參觀各類模擬設施、體驗體能訓練及解答投考相關問題。體驗日首日反應熱烈，吸引2,500人報名參加，較去年上升約64%，因此原定3場的體驗活動，需在今日下午加開一場。

處長郭俊峯到場支持 入境處計劃招聘100名入境事務主任及280名入境事務助理員，入境事務主任的招聘日期為5月14日至6月3日，而入境事務助理員則是全年接受報名。入境事務學院副院長吳智康表示，今年的招聘體驗日反應熱烈，有約2,500人報名參加，比上年上升約64%。而招聘講座更是座無虛席，入境處處長郭俊峯更親自到場支持。吳稱，投考入境事務主任的競爭一向很激烈，以去年為例，報考人數與職位數量大約是73人爭一個職位。而入境事務助理員也收到了超過9,000份申請。

吳又指，過去一年入境處在本地的大專院校和中學進行了多場宣講，有超過3,500人參加；對於在內地上學的港生，也進行了多場講座，收到約250份內地港生的申請，結果非常理想。另外，吳還對有意投考的考生提供了一些貼士，包括要多了解入境處的職責、留意國家及社會的發展，以及對社會和世界的事務有敏銳的觸覺。

「蹲撐立」最多人不合格 至於在體能測試方面，吳表示，去年報考的人中，體能測試合格率約70%，最多人不合格的科目則是「蹲撐立」。

現場不少有意投考的考生踴躍參與體能測試的體驗活動，其中考生陳小姐表示，自己已是第二次投考入境處，昨日適逢有體驗日，便來體驗及了解更多的入境處的事務。她指在體驗中最難的是蹲撐立，想要將動作做得足夠標準，對於她來說也是一個不小的挑戰。陳續稱，去年錯失了參加體驗日的機會，今年希望能來深入了解入境處的事務，以及可以了解其他投考事宜，今年十分有信心能夠通過遴選加入入境處。

另一考生林先生則表示，自己剛剛大學畢業，有意投考入境處，所以便來參加體驗，希望能夠更深入了解入境處的相關事務。對於體能測試，林先生稱也認識到了很多項目的標準姿勢以及自身需要改善的重點，如仰臥起坐和跳遠都是自己需要加強練習的項目。林又說，通過參觀入境處及體能測試，認識到了自身的不足，但他表示，即便此次對自己的信心不是很足夠，也會用盡自己全力去提升和完成所有項目。