准的士加價 當局：已平衡市民接受能力

【本報訊】行政會議通過的士加價，市區、新界及大嶼山的士落旗齊加兩元，短、長途每次跳錶則分別加兩角及一角。運輸及物流局局長林世雄昨日表示，的士司機現時平均月入為1.7萬元至二萬元，部分司機收入較疫情時期更差，長遠恐礙的士行業發展。在計及保險費、汽油等營運成本的加幅後，當局決定批准的士加價，強調有關決定已平衡的士的營運狀況及市民的接受能力。

冀成立車隊改變行業文化 林世雄在電台節目表示，明白市民乘搭的士或有不愉快經驗，例如拒載等，相信只涉及一小撮人。當局去年推出多項改善措施，包括成立的士車隊、設立的士司機違例記分制、加強對白牌車或者非法租車取酬活動的罰則等。他續指，的士車隊牌照將於本月底截止申請，當局計劃發出不多於5個牌照，最快年中批出，一年內開始運作，並提供電子支付服務、車廂內攝錄設施，以及回應乘客投訴等。

提到近日有的士司機自發「放蛇」打擊白牌車，林世雄稱，明白公眾對網約車有需求，當局持開放態度，但前提是必需要有出租車許可證，當局會參考海外網約車平台做法，制訂規管本地網約車法規。他強調，的士業界要爭氣，期望藉車隊制度對行業文化做到結構性改變，形容「唔改變唔得」，否則只會愈做愈差，令市民失去信心。