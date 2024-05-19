醫健：伶牙俐齒：從兵馬俑看亞洲人面形

二千多年前，秦王嬴政開始為自己興建皇陵。他廢除夏商周年代以活人陪葬的習俗，因而下詣製作了至少八千多個兵馬俑，而每一個的面部輪廓皆是獨一無二，亦稱「千人千面」。兵馬俑不僅展示了古代中國對死後世界的信仰和尊重，更讓我們對當時亞洲人的面形有了更多的了解。

雖然歷史上沒有記載關於兵馬俑的資料，但很多歷史學家相信它是根據每個真人雕刻出來。當時秦國已經統一天下，版圖甚廣，一些當時的人的面部輪廓和特徵與現代亦有很多相同之處。

兵馬俑當中有很多擁有「國」字面形，顴骨和腮骨寬闊，面形較短，相信是中國北方人面形的特徵，與現今韓國人普遍的面相接近。韓國流行醫學美容，甚至稱嚴重的「國」字面為「正方面形綜合症」（square face syndrome）。這種面部特徵在中國南部以及東南亞比較少見。

另一常見的亞洲面形是長下巴，這亦能從部分兵馬俑中找到。事實上，相比歐洲和美洲，下顎生長過長在亞洲遠較普遍。長下巴形成「倒及牙」，有機會影響患者咀嚼和說話功能，亦可能引起牙骹痛。

很多病人反映除功能的缺陷，他們經常在學校時因為「倒及牙」而被嘲笑「鞋抽」和「月亮面」，對他們的自信心構成一定的影響。筆者主力從事面畸矯正，在香港超過七成接受正頜手術的病人是倒及面形。接受正頜手術後，患者的面形和咬合得以改善，從而提升他們的生活質素。

香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨床教授梁耀殷