醫護低息置業貸款 逾千申請8成獲批

【本報訊】醫療人手不足，公立醫院醫護流失嚴重。2023至24年度醫生流失率達6.1%，護士更達9.5%。醫院管理局前年推出低息置業貸款，至今獲逾千宗申請，八成獲批。衞生官員希望，未來可批准更多非本地培訓醫療人員來港，又認為本地人員只要保持服務質素並持續改進，不用擔心競爭。

衞生官員表示，當局為挽留人才，已推出低息置業貸款。服務3年或以上的醫療人員，可申請利息約為1%的貸款，購買自住物業。計劃至今接獲多宗申請，80%獲批。他又希望，未來容許更多非本地培訓的醫療保健專業人員來港執業，紓緩本地人力短缺問題。

當局稱港醫療質素具競爭力 港人北上消費成風，亦不乏港人北上求醫，但官員相信，本港醫療保健及牙科服務質素高，仍具競爭力。業界只要繼續改善服務，則毋須擔憂內地競爭。另外，政府致力將香港發展成國際健康與醫療創新中心，在未來可以推動有關領域發展。

他認為本港亦要善於創新，若具備足夠人才，不應只考慮提供服務，更應該成為創新的驅動者。