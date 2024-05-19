變種新冠KP.2勢成港主流

【本報訊】衞生防護中心於地區監測中，檢測到新冠病毒變種株KP.2，中心指病人樣本有發現KP.2變種病毒株，但只佔小部分，又強調目前疫苗均有效預防重症及死亡。專家指KP.2未來或成本地主流新冠變種病毒株，但應該不會引起嚴重疫情，建議高危人士及早接種加強劑，出入人多地方亦佩戴口罩。

世界衞生組織月初將KP.2列為監視下的變種病毒株，在美國更已取代JN.1，成為當地最流行的新冠變種病毒株。早前衞生防護中心於地區監測中驗出KP.2，中心回覆本報查詢指，經初步評估，在病人個案樣本有發現KP.2變種病毒株，惟只佔小部分，目前JN.1及其後代譜系仍然是本港最流行的變種病毒株。中心又指，本港現有所有新冠疫苗均能有效預防重症及死亡，建議市民盡快完成接種初始劑次，高風險群組亦應接種加強劑。

免疫逃逸特性更強 港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅指，KP.2與JN.1相似，目前佔新冠病例約15%，估計數周後會成為主流病毒株。他又指，KP.2傳染性較高，免疫逃逸特性亦更強；不過病毒本身破壞力較弱，重症及死亡率較低，加上香港有足夠混合免疫力，即染疫後痊愈及接種疫苗，相信不會引起嚴重疫情 。

他又提醒，新冠重症個案多為非常年長、有長期病、免疫力低，以及曾接受器官移植、化療的人士；高危人士應盡快接種XBB加強劑， 感染後需盡快求醫，以免出現併發症。到人多地方亦應佩戴口罩 ，避免感染。另外，幼童亦需接種兩劑新冠疫苗，以預防重症。