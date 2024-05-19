H3料緊接H1進攻 港迎流感雙高峰

社區免疫力低多重症 年內已奪474命 流感肆虐不停，本港今年或面臨H1病毒剛走，甲型H3流感病毒又於暑假接棒的「雙高峰」挑戰，而今個流感季節亦勢將打破本港流感季最長的紀錄。香港大學內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅昨日表示，相信H1流感病毒會於7月回落，但8、9月份，年初一度在港流行的H3流感又會重臨，兩個流感高峰很可能緊接出現，呈現浪接浪的衝擊，預料幼童或成為流感重症高危人士，呼籲家長趁暑假前作準備，加強子女防疫力，他又透露，正研究增加噴鼻式疫苗，供小童使用。

衞生防護中心早前公布本地流感情況，顯示上周流感病例增多，其中私家醫生診所呈報的流感病例比率每千名求診者有78.9宗，高於前一周的61.2宗。實驗室監測更發現，有15%流感確診樣本被發現帶有甲、乙型流感病毒，中招者比前一周略高。病毒分類方面，九成為甲型H1，甲型H3，乙型流感分別佔7%和3%。重症方面，由年初開始，已有776宗嚴重流感個案，其中474宗患者不幸離世。重災區為65歲或以上長者，有522宗，其中405人死亡。中心又指，成人死亡個案中，約八成有慢性疾病。

孔繁毅預計今年流感季節有機會是「雙高峰」，即甲型流感H1、H3高峰接踵而至。甲型H1病毒預計7月會回落；隔一個月，可能會再出現甲型H3流感高峰，但他認為感染情況「未必好嚴重」。他強調，疫情為患，港人大都經歷3年病毒「真空」，社區免疫力減弱，導致流感蔓延又現反彈。

籲家長暑假前帶子女打針 他又解釋，目前兒童及長者為甲型H1流感的主要感染群組，由於部分幼童未接觸過流感病毒或接種疫苗，免疫力或較長者低。他強調，接種疫苗是預防流感病毒最有效方法，呼籲家長在暑假前盡早帶子女接種疫苗。

另外，對於在俗稱「針卡」的兒童免疫接種紀錄中加入流感疫苗，孔表示支持，認為可以提高接種率並保障兒童健康。現時流感疫苗亦設噴鼻式，惟價錢較貴，且只適合6個月大至50歲以下人士。噴鼻式與針劑式差別不大，副作用僅為可能出現少許鼻塞，相信會較受兒童歡迎；但若小童患嚴重哮喘，則不建議使用 。他又透露，疫苗可預防疾病科學委員會已向署方建議加購噴鼻式疫苗，未來會再作討論。